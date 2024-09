Présent à Tokyo, Holger Rune vit pour le moment une saison 2024 assez mouve­mentée que ce soit sur le court comme en dehors. S’exprimant sur cette situa­tion, il a décidé de ne pas se lamenter. Visiblement, il prépare déjà 2025.

« Je ne peux que me concen­trer sur où je suis main­te­nant et regarder vers l’avenir. Ce n’était pas vrai­ment la meilleure saison. Je peux être fier du travail que j’ai accompli, mais je ne suis pas satis­fait de mon clas­se­ment ou de quoi que ce soit d’autre, pour être honnête. Telle est la vie parfois, il faut tomber pour se relever. Je pense que j’ai de bonnes chances de faire quelque chose de bien en fin de saison. Deux grands tour­nois ici – le Japon et la Chine – et puis la partie de la saison en salle, où j’ai très bien joué. J’espère pouvoir travailler ici et commencer 2025 avec un très bon sentiment ».