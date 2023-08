Gaël Monfils est un joueur incroyable surtout quand tous les ingré­dients sont en place pour une bonne recette.

Et ces ingré­dients sont simples : un adver­saire de renom, un grand court avec une foule en délire et un physique bien huilé.

Hier, face à Tsitsipas qui reve­nait du Mexique avec un titre en poche, le Français a été impres­sion­nant de maitrise et de vélocité.

En confé­rence de presse, ravi de sa perfor­mance, il a juste rapellé quelques vérités le concernant.

« Je dirais que lorsque je suis presque à 100 % et que je me sens bien, je suis toujours un adver­saire coriace. C’est pour cela que je continue à jouer, parce que je crois toujours que je peux être un adver­saire coriace pour ces gars‐là. Je suis heureux d’avoir réussi à passer ces semaines, plus ou moins, disons, avec un peu de douleur au corps et tout le reste. Mais je veux vrai­ment conti­nuer à pousser mon corps et mon esprit pour cette semaine et, évidem­ment, pour la semaine prochaine. Car je ne vais pas mentir. Ce qui est diffi­cile pour moi, c’est de jouer des semaines et des semaines. Et jusqu’à présent, ça va »