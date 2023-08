Lors de son média day, le Danois toujours aussi éton­nant a évoqué ses objec­tifs, les fameux titres du Grand Chelem qu’il vise mais aussi la place de numéro 1 mondial.

Holger semble s’être un peu assagi et la dernière finale de Wimbledon lui a apporté de nouvelles pistes pour parvenir à devenir un grand champion.

« Je ne pense pas que tu gagnes en Grand Chelem grâce à ton tennis, mais plutôt grâce à ton état d’esprit, ton cœur et ta volonté. Novak Djokovic le fait très bien et Carlos Alcaraz a été capable de le faire égale­ment. Ça prend beau­coup plus de travail que de simple­ment avoir un bon coup droit ou un bon revers. »