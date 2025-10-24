Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Flavio Cobolli (22e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a expliqué son approche lorsqu’il affronte un compatriote.
« Honnêtement, je n’y pense pas trop : tu penses qu’il est dans le top 20 mondial, pas qu’il est ton compatriote. Il est clair que nous nous connaissons bien, nous nous sommes même entraînés ensemble parfois. Il fait un bon parcours avec son père et son équipe, mais logiquement, les matchs officiels sont autre chose. »
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 12:07