Sinner, après sa victoire en huitièmes : « Quand tu l’af­frontes, tu penses qu’il est dans le top 20 mondial, pas qu’il est ton compatriote »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

465

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Flavio Cobolli (22e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a expliqué son approche lorsqu’il affronte un compatriote.

« Honnêtement, je n’y pense pas trop : tu penses qu’il est dans le top 20 mondial, pas qu’il est ton compa­triote. Il est clair que nous nous connais­sons bien, nous nous sommes même entraînés ensemble parfois. Il fait un bon parcours avec son père et son équipe, mais logi­que­ment, les matchs offi­ciels sont autre chose. »

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 12:07

