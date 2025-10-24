Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Flavio Cobolli (22e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a expliqué son approche lorsqu’il affronte un compatriote.

« Honnêtement, je n’y pense pas trop : tu penses qu’il est dans le top 20 mondial, pas qu’il est ton compa­triote. Il est clair que nous nous connais­sons bien, nous nous sommes même entraînés ensemble parfois. Il fait un bon parcours avec son père et son équipe, mais logi­que­ment, les matchs offi­ciels sont autre chose. »