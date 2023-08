Washington est un tournoi et une ville spéciale pour Tiafoe : c’est là que se trouve le premier évène­ment auquel il a assisté en tant que spec­ta­teur. L’Américain a réalisé un rêve en parti­ci­pant à ce tournoi, d’autant que des stars avaient fait le dépla­ce­ment pour admirer la victoire de Tiafoe contre Karatsev. Un rêve que le joueur de 25 ans a encore du mal à réaliser et dont il a parlé à nos confrères de Puntodebreak :

« Pensez bien. Je n’étais qu’un enfant qui a eu une chance et qui rêvait grand. Avant, je me glis­sais dans ce tournoi, je disais à mes parents que j’al­lais être profes­sionnel quand j’étais encore très jeune. Contre toutes les prévi­sions, avec des trous dans mes baskets, avec un pantalon cargo. Et main­te­nant je suis là, jouant à ce tournoi. Les gens viennent me voir, je remplis le stade. Hier, le double était fou, aujourd’hui le stade était plein. Des gars comme Kevin Durant, Caldwell‐Pope ou Gaff viennent me voir jouer. J’ai travaillé très dur toutes ces années. Je suis très humble à propos de tout cela, le fait qu’ils utilisent leur temps pour venir me voir jouer je le prends avec beau­coup d’humilité. »