Lors de son inter­view accordée à Tennis365, dans laquelle il a donner sa préfé­rence entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime a évoqué les résul­tats de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« On aurait pu dire que le jeu était assez ouvert main­te­nant, après cette époque où trois ou quatre joueurs domi­naient, mais il y a deux gars qui se démarquent du reste du groupe. Tout le mérite en revient à Carlos et Jannik, qui jouent un tennis extra­or­di­naire, et c’est à nous de les imiter. Carlos est un peu un prodige et la progres­sion de Sinner est fantas­tique. C’est tout à l’hon­neur de son équipe et de tous ceux qui l’en­tourent. J’espère que j’au­rais la même progres­sion que lui et que je commen­ce­rais à riva­liser avec eux pour les grands titres. »