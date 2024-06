17e joueur mondial cette semaine et opposé à Thanasi Kokkinakis au premier tour de Wimbledon, Félix Auger‐Aliassime a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis365 avant ses débuts sur le Grand Chelem londonien.

Une inter­view au cours de laquelle le Canadien a été invité à choisir le joueur qu’il préfé­rait entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Ils sont tous les trois extra­or­di­naires à leur manière et pour ce qui est de savoir qui est le plus diffi­cile à affronter, cela dépend de la surface et de plusieurs autres facteurs. Roger était celui qui pouvait vous éliminer en une heure sans avoir l’im­pres­sion d’avoir commis trop de fautes. Ensuite, vous regardez Rafa sur la terre battue et c’est le plus grand défi de notre sport. J’aime aussi sa menta­lité. Tout le monde peut aspirer à ce genre de menta­lité. Nous avons la chance d’avoir eu ces trois grands cham­pions dans notre sport, mais pour moi, j’aime Roger. C’est la classe à l’état pur, un homme extra­or­di­naire. Sur le terrain et en dehors. En dehors du court, j’ai eu l’oc­ca­sion de parler avec lui et il a été très gentil avec moi. Ensuite, quand il a rencontré ma famille, il a montré qu’il était un homme sincère. Il va voir ma petite amie, lui dit bonjour, et il a l’air de se souvenir de tout le monde. C’est un homme de classe. »