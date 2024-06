Dernier volet de notre reprise des passages de l’in­ter­view choc donnée par Maxime Janvier à notre confrère de l’Equipe, Quentin Moynet. Interview qui restera l’une des pépites de cet été. Cette fois, Maxime parle de l’union entre les joueurs qui est selon lui inexistante.

« Vous n’étiez pas là quand j’étais tout seul au Kazakhstan, en déficit de 4 000 euros, sans personne à qui parler… Si tu ne gagnes pas de matches, tu n’es personne. C’est trop de montagnes russes. On ne pour­rait pas protéger un peu plus les joueurs ? Il ne se passe jamais rien. Il n’y a aucune grève dans le tennis alors qu’à la SNCF, ou ailleurs, ils sont soli­daires, hein ! L’union fait la force. Mais en tennis, il n’y a pas d’union. C’est le gros problème. Alors qu’il y a plus de joueurs comme moi que de joueurs comme Djoko »