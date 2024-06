L’un des consul­tants star d’Eurosport, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, s’est mis dans la tête de Novak Djokovic avant le début de Wimbledon (1er au 14 juillet) où il va bel et bien s’ali­gner moins d’un mois après son opéra­tion du ménisque.

« C’était très surpre­nant de voir Novak à Londres, quelques jours avant Wimbledon, sans savoir s’il allait jouer. Mais c’est la gran­deur de Novak : il ne regarde pas la première place au clas­se­ment mondial, il ne cherche pas à gagner le plus grand nombre de titres du Grand Chelem, il regarde la situa­tion au jour le jour. Je pense qu’il ressent le besoin d’aller à Wimbledon pour se mettre dans cet esprit de compé­ti­tion, pour se préparer et pour essayer d’être prêt à jouer un match dans ce qui est proba­ble­ment le tournoi le plus impor­tant de sa carrière, Wimbledon. »