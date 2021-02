Le sujet du GOAT est un fil rouge de l’ac­tua­li­té et même s’il est redon­dant et peut paraitre « pénible », on ne peut pas­ser à côté en ce moment notam­ment parce que le titre de Novak Djokovic l’a un peu remis sur le devant de la scène.

Beaucoup de per­sonnes s’ex­priment donc sur le sujet et il y a for­cé­ment un vrai débat. Récemment, le coach alle­mand Sascha Bajin qui entraine Pliskova a tenu à cal­mer les esprits lors d’un pod­cast pour le site Sport1.de en insis­tant sur l’i­dée qu’il fal­lait sur­tout pro­fi­ter du moment : « Ce n’est pas parce que vous avez le plus de titres du Grand Chelem que vous êtes auto­ma­ti­que­ment le meilleur joueur de ten­nis. Tant d’autres fac­teurs doivent être réunis et il est d’ailleurs dif­fi­cile de les défi­nir. Nous devrions sim­ple­ment appré­cier le fait que les Big 3 puissent jouer pen­dant encore long­temps, et sur­tout espé­rer qu’ils puissent à l’a­ve­nir pour­voir se ren­con­trer sur le court »