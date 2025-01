S’il n’a pas semblé perturbé spor­ti­ve­ment ces derniers mois, Jannik Sinner risque toujours un à deux ans de suspen­sion suite à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS). L’ex‐top 10, Barbara Schett, dont les propos sont rapportés par Tennis365, ne trouve pas le numéro 1 mondial très détendu.

« Il doit se sentir sous pres­sion et ce n’est pas facile. Je l’ai vu briè­ve­ment hier après son match d’ex­hi­bi­tion et on a l’im­pres­sion que la légè­reté n’est pas là en ce moment, ce qui est compré­hen­sible. Il est dans le contrôle, encore plus intro­verti qu’a­vant. Il était plus extra­verti avant, mais main­te­nant il fait très atten­tion à ce qu’il dit. Malgré tout, il a joué de manière incroyable au cours des six derniers mois ou de la période qui s’est écoulée depuis. »