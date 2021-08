Comme Novak Djokovic, Ashleigh Barty partage l’idée que la pres­sion est un privi­lège car c’est elle qui vous permet d’aller loin et surtout d’es­sayer de repousser vos limites jusqu’à la « fil du rasoir ».

Comme elle l’a expliqué en confé­rence de presse à Tokyo, la pres­sion est un élément fonda­teur pour aller très loin dans la recherche de la perfor­mance : « C’est un défi, cela peut être déchi­rant mais aussi exal­tant et je pense que trouver l’équi­libre se fait souvent sur le fil du rasoir. Il faut pouvoir repousser ses limites pour savoir ce que cela procure. Je pense que trouver cette limite et la repousser encore et encore c’est ce qui rend les exploits encore plus grands »