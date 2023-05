Au cours du podcast « Das Gelbe vom Ball » produit par Eurosport, Boris Becker a rendu un merveilleux hommage à Andy Murray (vain­queur du Challenger d’Aix‐en‐Provence la semaine dernière) en taclant au passage certains joueurs de la jeune génération.

« Il est un modèle pour la jeune géné­ra­tion. La ques­tion est : pour­quoi joue‐t‐il un tournoi Challenger ? Parce qu’il sait que même Andy Murray a besoin d’ex­pé­rience et de victoires sur le terrain. En fait, il fait tout ce que vous conseille­riez à un joueur junior de faire, en tant qu’an­cien numéro un mondial, double vain­queur de Wimbledon et Écossais décoré, il sait qu’il doit rester dans un rythme compé­titif. Si ces grandes stars jouent encore, ce n’est pas pour l’argent, mais pour l’amour du jeu. Ils savent qu’ils ont besoin de l’ex­pé­rience des matchs pour se déve­lopper et s’amé­liorer. Je ne vois pas toujours cela chez les jeunes joueurs. Je vois beau­coup de matchs où je me demande pour­quoi ils jouent. Je ne vois pas la passion, ni la capa­cité à souf­frir, ce que l’on ne peut pas dire de Wawrinka ou de Murray. Ils laissent toujours leur âme sur le court et jouent au tennis pour les bonnes raisons. »