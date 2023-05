« Je ne sais plus quoi dire. Je joue proba­ble­ment mon plus mauvais tennis depuis 2015, 2016 », lâchait Alexander Zverev après sa défaite contre Daniil Medvedev vendredi dernier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Ces propos ont inter­pellé Boris Becker, qui essaie de rester positif au sujet de son compa­triote, toujours à la recherche de son meilleur niveau près d’un an après sa terrible chute contre Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros.

« Le monde du tennis a évolué. Une année dans le tennis, c’est sacré­ment long. Il ne figure pas parmi les huit premiers favoris. Mais il aime jouer à Roland‐Garros, il aime la rapi­dité de la terre battue, donc tout peut aller très vite. Certaines décla­ra­tions sont presque trop franches pour moi. Sascha est parfois très dur avec lui‐même », a estimé « Boum Boum » dans des propos rapportés par Tennis Magazine Allemagne.