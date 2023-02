De passage sur le podcast « Das Gelbe vom Ball » d’Eurosport Allemagne, Boris Becker a parlé du rêve d’en­fance de Novak Djokovic mais aussi de la gran­deur de Roger Federer. Une décla­ra­tion très forte.

« Roger Federer est l’am­bas­sa­deur du sport, et pas seule­ment du tennis. Le monde n’a jamais rien vu de tel. Vous pouvez voir des foot­bal­leurs, des basket­teurs et des athlètes, mais aucun n’est comme Federer, qui a égale­ment grandi dans la Suisse neutre. Avec Federer, tout est parfait et trop beau pour être vrai. Rien de tel ne se produira jamais dans le tennis et c’est grâce à lui que le tennis est devenu un sport universel. Bonne chance à ceux qui veulent lui succéder. »