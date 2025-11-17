AccueilATPBenoît Maylin tranche entre Alcaraz et Sinner : "S'il y en a...
Benoît Maylin tranche entre Alcaraz et Sinner : « S’il y en a un qui est capable de réaliser le Grand Chelem calen­daire, c’est lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, consa­crée à la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, le jour­na­liste Benoît Maylin a estimé que l’Italien pouvait viser un Grand Chelem calen­daire (remporter les quatre Majeurs la même année), un exploit qu’aucun joueur n’a réalisé depuis Rod Laver en 1969. 

« Si Darren Cahill signe encore pour rester avec lui, et appa­rem­ment pour de nombreuses années, c’est pour gagner les quatre titres du Grand Chelem la même année. Il n’y a que ça à mettre en place dans l’his­toire du jeu. Ce n’est pas d’en gagner, 24, 25 et d’es­sayer de faire en sorte que Sinner soit à son meilleur niveau à 28, 29, 30 ans. C’est très beau tout ça mais le long terme, c’est compliqué au tennis. Tu ne sais pas ce qui peut se passer, il peut y avoir de grave bles­sures. En revanche, vu ce qu’il nous montre, il a quand même des balles de match à Roland‐Garros… S’il y en a un qui est capable de le faire, grâce à sa recti­tude, concen­tra­tion, son mental et son tennis, c’est lui. »

Novak Djokovic était passé à un match de le faire en 2021, lorsque Daniil Medvedev l’avait battu en finale de l’US Open. 

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 15:27

