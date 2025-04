Désormais 575e mondial, Benoît Paire sera pour­tant bel et bien à Roland‐Garros (25 mai au 8 juin). Non pas en tant que joueur mais en tant que consul­tant pour la plate­forme numé­rique de France Télévision. Le Français de bientôt 36 ans s’est exprimé sur ce début de recon­ver­sion auprès du Parisien.

« C’est un tournoi que j’affectionne, je connais tous les joueurs et ça me fait rester un peu sur le circuit, voir des matchs, mes copains. Ça me fait aussi penser à autre chose et ça m’évite de trop cogiter… Déjà je vois mon rôle avec moins d’insultes ! (…) Je veux être bien­veillant, juste et ne pas passer mon temps à criti­quer. J’ai subi pas mal de critiques pendant toute ma carrière et je n’ai pas forcé­ment envie que les joueurs aient ce ressenti », a déclaré l’ex‐18e mondial, qui a connu une première expé­rience de ce type en février dernier sur Tennis Channel.