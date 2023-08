Auteur d’un excellent parcours à Wimbledon alors qu’il n’avait disputé qu’un seul match en trois mois suite à diffé­rents problèmes physiques, Matteo Berrettini, dans une longue et inté­res­sante inter­view accordée au Corriere Della Sera, a abordé de nombreux sujets liés notam­ment à sa santé mentale. Un entre­tien dans lequel il révèle notam­ment n’avoir qu’un seul véri­table ami sur le circuit.

« Oui, Lorenzo Sonego, c’est le seul avec qui j’ai une rela­tion qui va au‐delà du terrain. Nous avons le même âge, nous avons suivi le même chemin et nous nous respec­tons. Quand il m’a battu sèche­ment à Stuttgart, le jour où j’ai repris la compé­ti­tion, il n’a fina­le­ment pas fêté la victoire. J’étais complè­te­ment hors de moi et il a dit, ‘je suis désolé’. Cela voulait dire, ‘je suis désolé de te voir comme ça.’ Puis quand je l’ai battu à Wimbledon, à la fin du match, il m’a serré dans ses bras, il voulait me dire qu’avec moi, il voulait toujours jouer ainsi, d’égal à égal. Ce type de sensi­bi­lité n’est pas répandu. Au tennis. Mais pas seulement. »