AccueilATPBoris Becker : "Quand j'ai vu depuis ma cellule de prison Novak...
ATP

Boris Becker : « Quand j’ai vu depuis ma cellule de prison Novak Djokovic remporter Wimbledon, cela m’a beau­coup ému »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

573

Emprisonné pour fraude fiscale pendant huit mois à Londres en 2022, Boris Becker s’est confié sur cette période sombre lors d’une inter­view accordée à la BBC. Il explique notam­ment comment le dernier sacre de Novak Djokovic à Londres lui a remonté le moral. 

« Je soute­nais Djokovic depuis ma télé­vi­sion, alors qu’il rempor­tait des matchs et fina­le­ment le titre contre Nick Kyrgios. Cela m’a beau­coup inspiré et m’a fina­le­ment beau­coup ému. Mon frère Novak est là‐bas et je suis dans l’une des pires prisons du monde. Cela me permet de rela­ti­viser les choses », a raconté celui qui a entraîné Djokovic entre 2014 et 2016. 

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 11:29

Article précédent
Andy Murray : Pour être honnête, quand j’étais sur le court, j’avais la tête qui tour­nait. Je n’ai pas pu vrai­ment me concen­trer sur la vidéo, mais je l’ai revue »
Article suivant
Énorme inquié­tude pour Alcaraz !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.