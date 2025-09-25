Emprisonné pour fraude fiscale pendant huit mois à Londres en 2022, Boris Becker s’est confié sur cette période sombre lors d’une inter­view accordée à la BBC. Il explique notam­ment comment le dernier sacre de Novak Djokovic à Londres lui a remonté le moral.

« Je soute­nais Djokovic depuis ma télé­vi­sion, alors qu’il rempor­tait des matchs et fina­le­ment le titre contre Nick Kyrgios. Cela m’a beau­coup inspiré et m’a fina­le­ment beau­coup ému. Mon frère Novak est là‐bas et je suis dans l’une des pires prisons du monde. Cela me permet de rela­ti­viser les choses », a raconté celui qui a entraîné Djokovic entre 2014 et 2016.