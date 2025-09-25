Emprisonné pour fraude fiscale pendant huit mois à Londres en 2022, Boris Becker s’est confié sur cette période sombre lors d’une interview accordée à la BBC. Il explique notamment comment le dernier sacre de Novak Djokovic à Londres lui a remonté le moral.
« Je soutenais Djokovic depuis ma télévision, alors qu’il remportait des matchs et finalement le titre contre Nick Kyrgios. Cela m’a beaucoup inspiré et m’a finalement beaucoup ému. Mon frère Novak est là‐bas et je suis dans l’une des pires prisons du monde. Cela me permet de relativiser les choses », a raconté celui qui a entraîné Djokovic entre 2014 et 2016.
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 11:29