Pour son dernier Wimbledon en 2024, Andy Murray avait eu le droit à une cérémonie d’adieux sur le Centre Court, où il venait de s’incliner en double avec son frère, Jamie. Lors d’une interview accordée au Times, l’ancien numéro 1 mondial est revenu sur ce moment fort.
« Pour être honnête, quand j’étais sur le court, j’avais la tête qui tournait. Je n’ai pas pu vraiment me concentrer sur la vidéo, mais je l’ai revue. Évidemment, à ce moment‐là, j’étais très ému. J’avais beaucoup de choses en tête, mais j’étais aussi heureux. Je m’attendais à être vraiment submergé par l’émotion, mais c’était juste le signe que j’étais prêt. Je savais que c’était la fin. Ce n’était pas comme je l’avais imaginé, en jouant en double, mais quand j’y repense, jouer avec mon frère sur le court central de Wimbledon était une façon incroyable de terminer. Nous n’avions jamais eu l’occasion de le faire. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 10:58