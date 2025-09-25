AccueilATPAndy Murray : Pour être honnête, quand j'étais sur le court, j'avais...
Andy Murray : Pour être honnête, quand j’étais sur le court, j’avais la tête qui tour­nait. Je n’ai pas pu vrai­ment me concen­trer sur la vidéo, mais je l’ai revue »

Par Baptiste Mulatier

Pour son dernier Wimbledon en 2024, Andy Murray avait eu le droit à une céré­monie d’adieux sur le Centre Court, où il venait de s’in­cliner en double avec son frère, Jamie. Lors d’une inter­view accordée au Times, l’an­cien numéro 1 mondial est revenu sur ce moment fort. 

« Pour être honnête, quand j’étais sur le court, j’avais la tête qui tour­nait. Je n’ai pas pu vrai­ment me concen­trer sur la vidéo, mais je l’ai revue. Évidemment, à ce moment‐là, j’étais très ému. J’avais beau­coup de choses en tête, mais j’étais aussi heureux. Je m’at­ten­dais à être vrai­ment submergé par l’émo­tion, mais c’était juste le signe que j’étais prêt. Je savais que c’était la fin. Ce n’était pas comme je l’avais imaginé, en jouant en double, mais quand j’y repense, jouer avec mon frère sur le court central de Wimbledon était une façon incroyable de terminer. Nous n’avions jamais eu l’oc­ca­sion de le faire. »

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 10:58

