Dans des propos relayés par L’Equipe, Daniil Medvedev est revenu sur sa déci­sion d’en­gager deux nouveaux coachs après avoir mis fin à sa longue colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur fran­çais Gilles Cervara.

« On était ensemble depuis si long­temps que d’une certaine façon, le choix s’est posé ainsi : est‐ce qu’on reste ensemble jusqu’à la fin de ma carrière ? Je me suis dit que si on ne se quit­tait pas main­te­nant, alors on irait au bout ensemble. Et parfois, on a simple­ment envie de tester quelque chose de nouveau. C’est quelque chose que je n’ai proba­ble­ment jamais expé­ri­menté dans ma carrière adulte. Parfois, plus jeune, j’ai eu diffé­rents entraî­neurs, mais c’était plus mes parents qui déci­daient ou en fonc­tion des situa­tions. C’est la première fois dans ma carrière profes­sion­nelle que j’ai décidé de commencer quelque chose de nouveau. Pour l’ins­tant, c’est plutôt sympa. »