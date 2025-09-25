Dans des propos relayés par L’Equipe, Daniil Medvedev est revenu sur sa décision d’engager deux nouveaux coachs après avoir mis fin à sa longue collaboration avec l’entraîneur français Gilles Cervara.
« On était ensemble depuis si longtemps que d’une certaine façon, le choix s’est posé ainsi : est‐ce qu’on reste ensemble jusqu’à la fin de ma carrière ? Je me suis dit que si on ne se quittait pas maintenant, alors on irait au bout ensemble. Et parfois, on a simplement envie de tester quelque chose de nouveau. C’est quelque chose que je n’ai probablement jamais expérimenté dans ma carrière adulte. Parfois, plus jeune, j’ai eu différents entraîneurs, mais c’était plus mes parents qui décidaient ou en fonction des situations. C’est la première fois dans ma carrière professionnelle que j’ai décidé de commencer quelque chose de nouveau. Pour l’instant, c’est plutôt sympa. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 10:19