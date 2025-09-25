« À un ou deux matchs près, je finissais top 10 sans même y avoir pensé ! », déclarait Ugo Humbert, 14e mondial en fin de saison dernière. Un peu moins d’un an plus tard, la donne est différente pour le Français.
Battu cinq fois lors de ses dix derniers matchs, Humbert a été dominé par Jenson Brooksby (7−6 [4], 6–3) au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, où il ne s’était incliné qu’en finale contre son compatriote Arthur Fils en 2024.
Le joueur de 27 ans perd 320 points et se retrouve virtuellement au 26e rang mondial. Une chute qui pourrait se poursuivre puisqu’il devra défendre dans quelques semaines les points de sa finale à Paris (27 octobre au 2 novembre).
Brooksby Back in Business 💼— Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2025
The American takes out last year’s finalist Humbert 7–6 6–3 for a debut win in Tokyo !#kinoshitajotennis pic.twitter.com/RkhrAqV5hB
Reste à savoir si la décision de rappeler son ancien entraîneur, Jérémy Chardy, portera ses fruits lors de cette fin de saison à risque.
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 09:40