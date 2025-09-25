« À un ou deux matchs près, je finis­sais top 10 sans même y avoir pensé ! », décla­rait Ugo Humbert, 14e mondial en fin de saison dernière. Un peu moins d’un an plus tard, la donne est diffé­rente pour le Français.

Battu cinq fois lors de ses dix derniers matchs, Humbert a été dominé par Jenson Brooksby (7−6 [4], 6–3) au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, où il ne s’était incliné qu’en finale contre son compa­triote Arthur Fils en 2024.

Le joueur de 27 ans perd 320 points et se retrouve virtuel­le­ment au 26e rang mondial. Une chute qui pour­rait se pour­suivre puis­qu’il devra défendre dans quelques semaines les points de sa finale à Paris (27 octobre au 2 novembre).

Brooksby Back in Business 💼



The American takes out last year’s fina­list Humbert 7–6 6–3 for a debut win in Tokyo !#kino­shi­ta­jo­tennis pic.twitter.com/RkhrAqV5hB — Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2025

Reste à savoir si la déci­sion de rappeler son ancien entraî­neur, Jérémy Chardy, portera ses fruits lors de cette fin de saison à risque.