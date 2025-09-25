AccueilATPATP - TokyoÉnorme inquiétude pour Alcaraz !
ATP - Tokyo

Énorme inquié­tude pour Alcaraz !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Grosse alerte pour Carlos Alcaraz !

Engagé cette semaine sur l’ATP 500 de Tokyo, seule­ment quelques jours après avoir parti­cipé à la Laver Cup à San Francisco, le numéro 1 mondial a été contraint de rester au sol à la suite d’un mauvais appui lors du cinquième jeu (2−2) de son premier tour face à Sebastian Baez.

Strappé au‐dessus de la cheville gauche après s’être relevé, l’Espagnol va tenter de pour­suivre la partie. A suivre…

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 11:49

