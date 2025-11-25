AccueilATPBublik dévoile son joueur idéal et oublie totalement deux légendes du jeu
Bublik dévoile son joueur idéal et oublie tota­le­ment deux légendes du jeu

Auteur d’une magni­fique deuxième partie de saison avec quatre titres remportés dont l’ATP 500 de Halle, Alexander Bublik s’est prêté au jeu de la construc­tion de son joueur idéal avant de partir en vacances. 

Et si les joueurs sélec­tionnés par le Kazakh n’ont rien de scan­da­leux, on notera quand même la présence de Joao Fonseca dans la section coup droit et d’Hubert Hurkacz pour la volée. 

Aucune trace donc de Roger Federer et Rafael Nadal…

