Auteur d’une magni­fique deuxième partie de saison avec quatre titres remportés dont l’ATP 500 de Halle, Alexander Bublik s’est prêté au jeu de la construc­tion de son joueur idéal avant de partir en vacances.

Et si les joueurs sélec­tionnés par le Kazakh n’ont rien de scan­da­leux, on notera quand même la présence de Joao Fonseca dans la section coup droit et d’Hubert Hurkacz pour la volée.

Aucune trace donc de Roger Federer et Rafael Nadal…