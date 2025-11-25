Auteur d’une magnifique deuxième partie de saison avec quatre titres remportés dont l’ATP 500 de Halle, Alexander Bublik s’est prêté au jeu de la construction de son joueur idéal avant de partir en vacances.
Et si les joueurs sélectionnés par le Kazakh n’ont rien de scandaleux, on notera quand même la présence de Joao Fonseca dans la section coup droit et d’Hubert Hurkacz pour la volée.
Alexander Bublik builds his ultimate tennis player 🎾👀— TNT Sports (@tntsports) November 24, 2025
What do you make of it ? 🤔 pic.twitter.com/9nDsGt0no2
Aucune trace donc de Roger Federer et Rafael Nadal…
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 15:15