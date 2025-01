Alors qu’il parti­ci­pait à un match de charité ce mardi sur le Rod Laver Arena face à Alex De Minaur, Carlos Alcaraz, lors d’une inter­view décalée sur le court après la rencontre, a été inter­rogé sur sa nouvelle coupe de cheveux, après avoir évoqué son statut de céli­ba­taire.

« J’ai discuté avec mon coif­feur du fait que lorsque je me fais couper les cheveux… trois jours plus tard, ils ont repoussé. Je dois donc y aller plus souvent. C’est une nouvelle année. Je savais que j’al­lais être ici en Australie. Il fait 40 degrés. C’est l’été ici. Je pensais que j’avais besoin de quelque chose de nouveau. J’ai déjà fait cette coupe de cheveux il y a quelques années et je l’aime bien. Cette année, il y aura proba­ble­ment un nouveau style Carlitos. »