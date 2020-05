Chad Wolf, le secrétaire américain de la sécurité intérieure, a annoncé que les athlètes professionnels étrangers auront la permission de se déplacer aux États-Unis durant la pandémie de coronavirus.

Pour l’instant, les ligues concernées sont : la MLB, la NBA, la WNBA, la PGA, la LPGA, la LNH, l’ATP et la WTA. « Les événements sportifs professionnels nous apportent une richesse économique, et d’une manière tout aussi importante, ils engendrent une fierté au sein de la communauté et nous rassemblent » a déclaré Chad Wolf dans un communiqué émis par le département de la sécurité intérieure. « Dans l’environnement actuel, les Américains ont besoin du sport. Il est temps de stimuler l’économie et de ramener nos athlètes professionnels au travail. »

Le communiqué précise aussi qu’une collaboration avec toutes les ligues sera mise en place afin de « déterminer spécifiquement quels athlètes, membres du personnel essentiels, membres de la direction des équipes et des ligues ainsi que quel(le)s conjoint(e)s peuvent obtenir cette exemption malgré les restrictions de voyage ».

Les athlètes qui franchiront la frontière des États-Unis devront bien sûr se soumettre à des tests de dépistage du COVID-19 si nécessaire.

Cette décision favorise donc clairement la venue des joueurs de tennis sur le sol américain. C’est une bonne nouvelle dans l’attente de la décision de l’ATP et de la WTA concernant la période des « US séries » qui doit se tenir en août avant l’US Open.