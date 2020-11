Après la grande interruption de la saison en raison de la situation sanitaire, l’ATP a fait le choix de geler le classement. Seuls les points gagnés comptent. Une décision qui se discute mais motivée par le fait qu’environ la moitié des tournois ont été annulés. Le compte « Jeu, Set et Maths » sur Twitter a comparé le classement officiel de l’ATP et le classement ATP 2020 uniquement. Sans surprise, Roger Federer qui n’a pas joué depuis l’Open d’Australie perdrait 24 places et se retrouverait 29ème. Matteo Berrettini, 10ème au lieu de 37ème, est aussi l’un des grands gagnants du gel du classement. Tout comme Benoît Paire, 28ème officiellement et 76ème sur l’année.

Parmi les joueurs qui auraient pu espérer mieux au vue de leur belle saison, on retrouve le Français Ugo Humbert et Casper Ruud, respectivement 15ème et 11ème en 2020.