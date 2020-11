La saison 2020 touche à sa fin, le casse-tête a débuté pour l’ATP et la WTA en vue de l’année 2021. La situation sanitaire, toujours incertaine, complique les choses. Gérard Tsobanian, co-directeur du Masters 1000 de Madrid, a tenté pour France Inter de clarifier la situation tout en affichant son inquiétude.

« Je pense qu’ils vont y aller par étapes. Le premier trimestre sera établi prochainement et, suivant l’évolution et l’amélioration de la situation, ils dévoileront la suite du calendrier. Il y aura sans doute des annulations ou des passages à huis clos et on verra comment la situation évolue au fur et à mesure des semaines. Ce n’est pas uniquement pour la billetterie, mais pour partager l’ambiance, avec les athlètes, qui ont besoin de cet échange avec le public. C’est comme un bon plat auquel il manque un ingrédient important, s’il n’est pas là, ça n’a pas de goût« , a-t-il affirmé.