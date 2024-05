Martina n’a pas sa langue dans sa poche et elle s’ex­prime toujours libre­ment. Pour le site tennis.com, elle est revenue notam­ment sur la carrière notam­ment à Roland‐Garros de sa grande rivale Chris Evert qui a soulevé le trophée 7 fois. Pour elle, Chris mérité un hommage digne de ses perfor­mances sur terre. Les fans de Rafa risquent de ne pas être d’ac­cord et on les comprend.

« Rafa a une statue là‐bas, alors Chris devrait aussi avoir une statue. Ils peuvent trouver de la place pour la construire, c’est la reine de la terre battue »