Danielle a un carac­tère bien trempée sur et en dehors du court. En confé­rence de presse après sa victoire en demi‐finale, elle a avoué que certaines choses avaient changé et quelque fois il était très diffi­cile de gérer sa noto­riété.



« Je peux être parfois sur les nerfs depuis que je voyage seule. J’ai eu des expé­riences trau­ma­ti­santes dans ma vie et lorsqu’on m’approche, je peux parfois pani­quer. Ça peut être très sympa­thique et quelques fois cela peut être vrai­ment désas­treux si je ne parviens pas à gérer mes émotions. J’aime bien être dans ma bulle et ne pas être le centre de l’attention, mais j’essaie aussi de travailler là‐dessus pour ne pas me refermer, » a déclaré Collins, qui fera son retour dans le top 10 ce lundi.