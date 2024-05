Richard connait bien Rafa, et son avis concer­nant l’issue du duel tant attendu face à Zverev est impor­tant. Pour Richie, tout est possible.

« C’est magni­fique qu’il soit là. Ce sera inté­res­sant de voir le match contre Alexander Zverev. Je pense qu’il est quand même capable de gagner ce match, je n’ai aucun doute là‐dessus. Jouer Zverev d’en­trée, c’est dur, mais s’il y en a bien un qui peut le faire, c’est bien lui. Quand je le vois taper à l’en­traî­ne­ment et taper comme il le fait, c’est quand même pas mal. C’est top qu’il puisse conti­nuer à jouer et j’es­père qu’il le fera le plus long­temps possible. C’est Nadal, il a gagné 14 fois ici, il connaît le court par coeur. »