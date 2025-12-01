AccueilATPConcernant son physique, Djokovic a trouvé la solution miracle
Concernant son physique, Djokovic a trouvé la solu­tion miracle

Novak a été le premier joueur a évoqué les effets néfastes du gluten, c’est égale­ment lui qui a sensi­bi­lisé l’en­semble du circuit concer­nant une alimen­ta­tion saine. Ce week‐end, le Serbe a présenté une machine nommée Regenesis.

Selon lui, Regenesis va lui permettre de retrouver la forme pour réaliser une belle saison 2026.

« Dans les 18 derniers mois, je me suis blessé très souvent, je cherche à remettre certaines choses en ordre. Regenesis est une capsule multi­sen­so­rielle pour le bien‐être qui recharge ton corps en un minimum de temps, soit huit minutes »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 10:44

