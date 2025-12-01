Novak a été le premier joueur a évoqué les effets néfastes du gluten, c’est égale­ment lui qui a sensi­bi­lisé l’en­semble du circuit concer­nant une alimen­ta­tion saine. Ce week‐end, le Serbe a présenté une machine nommée Regenesis.

The Djokovic Protocol



The Regenesis Pod provides the same reco­very prin­ciples Novak uses to perform at the highest level.#Qatar @F1 @DjokerNole 👏 pic.twitter.com/ndvx77vhYD — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) November 28, 2025

Selon lui, Regenesis va lui permettre de retrouver la forme pour réaliser une belle saison 2026.

« Dans les 18 derniers mois, je me suis blessé très souvent, je cherche à remettre certaines choses en ordre. Regenesis est une capsule multi­sen­so­rielle pour le bien‐être qui recharge ton corps en un minimum de temps, soit huit minutes »