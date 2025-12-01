Novak a été le premier joueur a évoqué les effets néfastes du gluten, c’est également lui qui a sensibilisé l’ensemble du circuit concernant une alimentation saine. Ce week‐end, le Serbe a présenté une machine nommée Regenesis.
Selon lui, Regenesis va lui permettre de retrouver la forme pour réaliser une belle saison 2026.
« Dans les 18 derniers mois, je me suis blessé très souvent, je cherche à remettre certaines choses en ordre. Regenesis est une capsule multisensorielle pour le bien‐être qui recharge ton corps en un minimum de temps, soit huit minutes »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 10:44