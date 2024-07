« J’ai l’impression de ne pas être au niveau de Carlos et Jannik Sinner. Pour avoir une chance de battre ces joueurs en Grand Chelem ou aux Jeux Olympiques, il va falloir que je joue beau­coup mieux », admet­tait Novak Djokovic après sa lourde défaite en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz.

Cet aveu a gran­de­ment surpris Jimmy Connors qui s’est exprimé dans le dernier épisode de son podcast : « Advantage Connors ».

« Personnellement, je n’ad­met­trais jamais cela. C’est juste moi. Je me dirais que je vais tout faire pour essayer de rester là‐haut et de riva­liser avec eux. Et être aussi bon que possible pour les égaler, plutôt que de dire que je ne suis pas à leur niveau. Parfois, nous parlons toujours de la confiance et de l’as­pect mental de la chose. Vous ne voulez pas vous sentir vaincu. Mais quand il dit qu’il n’est pas à leur niveau, il fait peut‐être de la psycho­logie inversée en se disant : ‘si je gagne, je serais surhu­main’ », a déclaré l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem.