S’il a recem­ment féli­cité Fils pour sa « perf » à Hambourg, Yannick a surtout insisté sur la qualité du travail produit par le Français. S’exprimant chez nos confrères d’Eurosport, Noah croit vrai­ment en Arthur.

« C’est une belle histoire, mais c’est vrai­ment le début d’une histoire. Les Jeux arrivent au moment où il est en confiance mais je pense qu’il a une trajec­toire et une marge de progres­sion encore impor­tantes. D’autant plus que c’est un garçon qui est très ambi­tieux, travailleur et qui est dans un envi­ron­ne­ment profes­sionnel. Il va être notre porte‐drapeau pendant un bon moment. »

On rappelle que Fils est tête de série 16 à Paris2024 suite au forfait de dernière minute du Polonais Hubert Hurkacz.