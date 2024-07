Les premiers mot de Carlos à l’égard de Nadal alors qu’ils sont sur le site depuis deux jours sont assez émouvants.

« Je suis très excité à l’idée de parti­ciper à mes premiers Jeux et d’être avec Rafa. Le fait de revenir à Roland‐Garros rend les choses plus faciles. Nous allons donner le meilleur de nous‐mêmes et j’es­père que nous pour­rons profiter d’un grand match. J’ai moins d’ex­pé­rience et j’es­père pouvoir m’adapter rapi­de­ment au double. J’aime jouer en double, Je peux tout apprendre de Rafa. Cette façon de concourir, de se battre, et cette humi­lité en dehors du terrain.