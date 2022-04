Consultant pour Eurosport et spec­ta­teur privi­légié du tournoi de Barcelone la semaine dernière où il inter­ro­geait les joueurs victo­rieux sur le court, Alex Corretja a évidem­ment assisté au duel entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas en quarts de finale.

Et forcé­ment, il n’a pas pu échapper au fameux coup de sang du Grec, très frustré, qui a litté­ra­le­ment allumé son adver­saire monté au filet pour conclure le premier set (voir vidéo en fin d’article).

« J’ai été très surpris de voir Alcaraz dicter autant les choses contre Tsitsipas. Quelqu’un qui vient de gagner Monte Carlo et qui est habi­tuel­le­ment très agressif, mais il a telle­ment lutté sur le revers et du point de vue de Stefanos, vous pouvez voir qu’il était déses­péré, c’est pour­quoi sur cette balle il a essayé de frapper aussi fort qu’il le pouvait pour proba­ble­ment juste dire au gars ‘OK, laisse‐moi tran­quille, tu me pousses telle­ment’. Et c’était une sorte de réac­tion déses­pérée de Stefanos. Et j’ai aussi beau­coup aimé la façon dont Alcaraz s’est comporté à ce moment‐là parce qu’il l’a regardé en disant ‘OK, je n’ai pas peur de toi, je te bats et c’est ce que je fais avec ma tactique’. Il a très bien mélangé les choses. Il a montré beau­coup de person­na­lité et en même temps il était coura­geux et prêt à se battre. »