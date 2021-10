Invitée d’un podcast sur RMC, Danielle Bombardier, respon­sable pendant près de 50 ans au bureau des joueurs sur des tour­nois pres­ti­gieux, s’est prononcée sur le cas Benoît Paire. Et si elle fustige logi­que­ment son atti­tude parfois très limite sur le court, elle lui recon­nait néan­moins une vraie simpli­cité et gentillesse en dehors.

« Je n’aime pas Benoît Paire sur le court mais j’aime beau­coup le garçon en dehors du court, parce qu’il n’y a pas plus gentil. Il est exces­si­ve­ment gentil et très bien élevé. Lui par contre, avec toutes les conne­ries qu’il peut faire, et je le dis parce que ce n’est pas possible, je ne comprends pas, il part toujours d’un tournoi en disant : ‘au revoir et merci’ pour tout et à tout le monde. Ça, ce n’est pas donné à tout le monde. Donc, je n’aime pas son atti­tude sur le court et j’aime son tennis car il est hyper doué. Mais quand il casse des raquettes ou qu’il s’en­gueule avec un autre, non, ça je n’aime pas car il aurait pu gagner telle­ment plein de choses avec le tennis. »