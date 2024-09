Revenant sur la déci­sion impor­tante de Rafael Nadal de se rendre dispo­nible pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne (du 19 au 24 novembre à Malaga), le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, a confirmé que l’ini­tia­tive venait de Rafa lui‐même.

« Je lui avais parlé (avant la phase de groupes) et il m’avait dit à quel point il avait hâte d’être là au cas où l’Espagne se quali­fie­rait. Une fois le ticket obtenu, deux jours plus tard, nous avons reparlé et il a réitéré son envie d’être là. C’est lui qui a pris l’ini­tia­tive et qui a démontré son inten­tion de se préparer, sa moti­va­tion pour être avec nous à Malaga. »