Récemment séparée de l’en­traî­neur Brad Gilbert avec qui elle a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open 2023, Coco Gauff va donc bientôt devoir prendre une déci­sion concer­nant l’iden­tité de son ou de sa nouvelle coach.

Et visi­ble­ment, l’Australienne Rennae Stubbs, qui a notam­ment été aux côtés de Serena Williams dans le passé, se verrait bien aider la jeune améri­caine à progresser.

« Ces déci­sions, quelle que soit la situa­tion, viennent de l’agent. En ce qui concerne Coco Gauff, j’ima­gine que son agent, ses parents et ensuite Coco vont en parler entre eux, j’en suis sûr. Bien sûr que je le ferais. Je ne dirais pas non à une oppor­tu­nité avec une grande joueuse, c’est impos­sible. Mais ce n’est pas une déci­sion que je dois prendre. J’adore Coco, je pense qu’elle est une fille incroyable. Et je peux dire qu’elle est une fille parce qu’elle a plus de la moitié de mon âge. Je pense qu’elle travaille incroya­ble­ment dur, je la respecte énor­mé­ment. Elle a toujours été une personne formi­dable à côtoyer. Elle vous répond, elle vous regarde dans les yeux. »