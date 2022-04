Interrogé par Tennis Channel, le joueur espa­gnol tout juste remis de ses émotions a évoqué la diffi­culté à affronter sur l’ocre Rafael Nadal alors même qu’il ne l’a pour l’ins­tant jamais joué sur le tour, original.

« C’est très diffé­rent. C’est diffé­rent parce qu’au final, Rafael Nadal est gaucher et, vous savez, quand on joue contre lui, on joue toujours que des revers. C’est pour­quoi, il est diffi­cile de jouer contre Rafa. Stefanos a lui un revers à une main. Mais ce n’est pas plus facile à jouer contre Tsitsipas que Rafa non plus. C’est une balle diffé­rente. Physiquement, Rafa, c’est une bête. »