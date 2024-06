Souvent comparé à Roger Federer depuis le début de sa carrière à cause notam­ment de son revers à une main et d’une gestuelle presque simi­laire au service, Grigor Dimitrov, dont le surnom a long­temps été « Baby Fed », est revenu, dans les colonnes du New York Times, sur cette compa­raison un peu lourde à porter.

« Au début, j’ai trouvé ça drôle et puis… je n’ai pas détesté, mais je n’ai pas aimé parce que ça n’avait pas de sens. Nous sommes très diffé­rents et nous avons quelques simi­li­tudes, mais nous ne sommes pas vrai­ment les mêmes personnes et je pense que ce n’était pas néces­saire. C’est proba­ble­ment l’une des pires choses auxquelles j’ai dû faire face dans ma carrière. Je n’ai jamais aimé ça et ça ne m’a jamais apporté quoi que ce soit. Bien sûr, je suis flatté, mais j’ai toujours voulu être ma propre personne. »