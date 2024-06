Lors d’une inter­view accordée au New York Times, Grigor Dimitrov est revenu sur l’une des défaites les plus trau­ma­ti­santes de sa carrière, sa demi‐finale de l’Open d’Australie 2017 perdue en cinq sets contre Rafael Nadal (6−3, 5–7, 7–6, 6–7, 6–4).

« Il m’a fallu sept ou huit mois pour me remettre du match contre Rafa. J’avais l’im­pres­sion qu’une force invi­sible avait fait basculer la partie. Je menais 4–2 dans le cinquième set et je jouais de manière incroyable. Il n’y avait aucune chance que je perde le match et je l’ai quand même perdu. Dans ce genre de moments, on essaie de s’ap­puyer sur ses propres expé­riences et de se poser des ques­tions. J’ai toujours pensé qu’il fallait parler à quel­qu’un, que ce soit à des profes­sion­nels, à sa famille ou à ses amis. Je pense que c’est une chose vitale à faire et que cela doit venir de l’in­té­rieur. Parler ne sert à rien si on ne fait pas le premier pas. »