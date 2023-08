Auteur de plusieurs sorties remar­quées, notam­ment concer­nant Novak Djokovic et son rôle de méchant, le Vénézuélien et ancien 74e mondial en simple, Nicolas Pereira, a égale­ment évoqué le sacre reten­tis­sant de Carlos Alcaraz à Wimbledon. Et d’après lui, le numéro 1 mondial a tout ce qu’il faut pour marcher dans les pas immenses du Big 3.

« Si à 20 ans Alcaraz a montré ce courage et cette audace dans des moments aussi déli­cats, alors il y a de l’es­poir pour un avenir radieux. Il n’a disputé que 10 tour­nois du Grand Chelem et en a déjà remporté deux. Dites‐vous bien que ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic n’étaient à son niveau à ce stade de leur carrière. Alcaraz a le talent et le tempé­ra­ment pour viser les records du Bib 3 qui semblent inac­ces­sibles. Reste à voir comment il va gérer les éven­tuelles bles­sures. Mais il a tout. »