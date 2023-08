Après avoir déclaré que Novak Djokovic sera toujours le méchant du film à cause des super‐héros que sont Roger Federer et Rafael Nadal, le Vénézuélien et ancien 74e mondial en simple, Nicolas Pereira, lors d’une inter­view accordée à Clay, a estimé que le joueur serbe aurait pu gagner beau­coup plus d’argent s’il avait assumé ce rôle de « méchant » dès le début de sa carrière.

« Je suis d’ac­cord avec Pico (Juan Monaco) sur le fait que Djokovic ne pourra jamais obtenir le même amour des fans de la part du public. Même si je pense que si Rafa Nadal décide de ne plus jouer, avec Federer déjà retraité, Djokovic obtiendra sans aucun doute l’af­fec­tion qu’il a toujours recher­chée. Et j’ai­me­rais le voir la rece­voir, parce que vous pouvez voir que c’est une personne qui veut être aimée. Je pense qu’il aurait gagné beau­coup plus d’argent s’il avait enlevé son masque et assumé d’être le méchant du film, mais il veut être aimé et je pense qu’il le mérite. »