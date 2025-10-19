Accueil6 Kings SlamDjokovic après son abandon contre Fritz : "Je veux m'excuser auprès de...
Après sa défaite contre Jannik Sinner jeudi, Novak Djokovic jouait un match pour la troi­sième place du « 6 Kings Slam », le fameux tournoi d’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite. 

Opposé à Taylor Fritz, qui avait lui été battu par Carlos Alcaraz, le Serbe de 38 ans a jeté l’éponge après avoir perdu le premier set au tie‐break : 7–6(4).

« Je veux m’ex­cuser auprès de tout le monde. Désolé que vous n’ayez pas pu voir le deuxième set. C’était l’un des sets les plus longs que j’aie jamais joués (1h16, ndlr). Nous avons eu des échanges incroyables vers la fin de ce set… », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui a expliqué devoir se reposer et régler quelques « soucis physiques ». 

Reste à savoir s’il parti­ci­pera au Masters 1000 de Paris dans une dizaine de jours (27 octobre au 2 novembre). 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 08:32

