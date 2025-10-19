Si cette victoire n’ap­pa­raîtra pas dans les statis­tiques offi­cielles de l’ATP, elle risque de faire du bien à Jannik Sinner, battu sept fois lors de ses huit derniers duels face à Carlos Alcaraz.

Tout comme en 2024, l’Italien a décroché la victoire au très rému­né­ra­teur tournoi exhi­bi­tion Six Kings Slam en s’imposant ce samedi en finale contre Alcaraz (6−2, 6–4).

« C’est toujours agréable de partager le court avec Carlos. Je suis ravi de voir toute votre équipe ici, vous faites un travail incroyable tout au long de la saison. Vous travaillez très dur et remportez titre après titre. Merci de m’en avoir laissé un (rires) », a plai­santé Sinner qui repart d’Arabie Saoudite avec un chèque de 6 millions de dollars !

