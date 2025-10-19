Si cette victoire n’apparaîtra pas dans les statistiques officielles de l’ATP, elle risque de faire du bien à Jannik Sinner, battu sept fois lors de ses huit derniers duels face à Carlos Alcaraz.
Tout comme en 2024, l’Italien a décroché la victoire au très rémunérateur tournoi exhibition Six Kings Slam en s’imposant ce samedi en finale contre Alcaraz (6−2, 6–4).
« C’est toujours agréable de partager le court avec Carlos. Je suis ravi de voir toute votre équipe ici, vous faites un travail incroyable tout au long de la saison. Vous travaillez très dur et remportez titre après titre. Merci de m’en avoir laissé un (rires) », a plaisanté Sinner qui repart d’Arabie Saoudite avec un chèque de 6 millions de dollars !
“Why do you always play well in Riyadh ?
Jannik : “That’s a good question I wish I could play like this everywhere” 😭😭
Jannik : “It’s always nice to share the court with Carlos. To… pic.twitter.com/ftNaD0Hwwz
Rien que ça !
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 08:05