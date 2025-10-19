Accueil6 Kings SlamSinner à Alcaraz après l'avoir battu et empoché 6 millions de dollars...
6 Kings SlamATP

Sinner à Alcaraz après l’avoir battu et empoché 6 millions de dollars : « Merci de m’en avoir laissé un »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Si cette victoire n’ap­pa­raîtra pas dans les statis­tiques offi­cielles de l’ATP, elle risque de faire du bien à Jannik Sinner, battu sept fois lors de ses huit derniers duels face à Carlos Alcaraz. 

Tout comme en 2024, l’Italien a décroché la victoire au très rému­né­ra­teur tournoi exhi­bi­tion Six Kings Slam en s’imposant ce samedi en finale contre Alcaraz (6−2, 6–4).

« C’est toujours agréable de partager le court avec Carlos. Je suis ravi de voir toute votre équipe ici, vous faites un travail incroyable tout au long de la saison. Vous travaillez très dur et remportez titre après titre. Merci de m’en avoir laissé un (rires) », a plai­santé Sinner qui repart d’Arabie Saoudite avec un chèque de 6 millions de dollars ! 

Rien que ça !

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 08:05

