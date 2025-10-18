AccueilATPATP - AlmatyCorentin Moutet, encore un Français en finale : "C'est un sport compliqué,...
ATP - Almaty

Corentin Moutet, encore un Français en finale : « C’est un sport compliqué, on perd quasi­ment toutes les semaines. Je pense que je suis très bon menta­le­ment parce que des claques, on en prend tous »

Thomas S
Par Thomas S

Quelques minutes après la quali­fi­ca­tion en finale d’Ugo Humbert à Stockholm, certes enta­chée par l’abandon et la grave bles­sure d’Holger Rune, Corentin Moutet a imité son compa­triote, sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.

Vainqueur de l’Américain, Michelsen (7−5, 6–4), l’ac­tuel 41e mondial, solide dans tous les compar­ti­ments du jeu depuis plusieurs semaines, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe après la rencontre. 

« C’est un sport compliqué, on perd quasi­ment toutes les semaines. L’important, c’est de se relever à chaque fois, de retourner à l’en­traî­ne­ment, de rester motivé et ambi­tieux même si on prend des claques, de rester soudé avec l’équipe. Je pense que je suis très bon menta­le­ment parce que des claques, on en prend tous. J’en ai pris une sévère à Shanghai, où je menais large­ment avant de me faire piéger (6−4, 3–0 double break contre Learner Tien, avant de perdre 4–6, 6–4, 6–4). Mais Tien est un très bon joueur, atten­tion, ce n’est pas une mauvaise défaite non plus. Oui je m’énerve parfois, oui j’ai des sautes d’hu­meur, mais chaque semaine je suis là. J’ai eu des bles­sures, des moments durs, mais je suis toujours debout, c’est la preuve que menta­le­ment je suis armé », a déclaré Moutet, opposé à Daniil Medvedev pour un premier titre ATP en carrière.

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 19:59

