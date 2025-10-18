Quelques minutes après la qualification en finale d’Ugo Humbert à Stockholm, certes entachée par l’abandon et la grave blessure d’Holger Rune, Corentin Moutet a imité son compatriote, sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.
Vainqueur de l’Américain, Michelsen (7−5, 6–4), l’actuel 41e mondial, solide dans tous les compartiments du jeu depuis plusieurs semaines, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe après la rencontre.
« C’est un sport compliqué, on perd quasiment toutes les semaines. L’important, c’est de se relever à chaque fois, de retourner à l’entraînement, de rester motivé et ambitieux même si on prend des claques, de rester soudé avec l’équipe. Je pense que je suis très bon mentalement parce que des claques, on en prend tous. J’en ai pris une sévère à Shanghai, où je menais largement avant de me faire piéger (6−4, 3–0 double break contre Learner Tien, avant de perdre 4–6, 6–4, 6–4). Mais Tien est un très bon joueur, attention, ce n’est pas une mauvaise défaite non plus. Oui je m’énerve parfois, oui j’ai des sautes d’humeur, mais chaque semaine je suis là. J’ai eu des blessures, des moments durs, mais je suis toujours debout, c’est la preuve que mentalement je suis armé », a déclaré Moutet, opposé à Daniil Medvedev pour un premier titre ATP en carrière.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 19:59