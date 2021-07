Novak aime être entouré de personnes qui l’inspirent.

C’est surement pour cela que pour sa prépa­ra­tion au Monténégro il a souhaite s’en­traîner avec l’an­cien joueur de la NBA Marko Jarić.

Le choix de cette région n’est pas anodin pour Nole comme il l’a expliqué aux médias locaux lors d’un petit brief : « Je me sens chez moi ici. Toute mon enfance, pendant les vacances d’été, je suis venu dans cette région. Je suis ici avec ma femme, mes enfants, et avec des amis, ils seront là pendant que je serai aux Jeux olym­piques où je vise l’or comme vous le savez »