En terminant assurément l’année à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic égale un record de Pete Sampras. Celui de finir 6 années tout en haut du classement ATP. Le Serbe, fan de l’Américain durant son adolescence, s’est dit très honoré. Et à 33 ans et demi, il ne veut pas s’arrêter là…

« Pete était quelqu’un que j’admirais quand je grandissais. Égaler son record est un rêve devenu réalité. Je vais continuer à travailler pour être un meilleur joueur, j’espère avoir plus de succès et battre plus de records dans un sport que j’aime de tout mon cœur », a assuré le joueur aux 17 titres du Grand Chelem.