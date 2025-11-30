Présent au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1, Novak Djokovic a lâché une vraie confession au pilote de l’équipe anglaise McLaren Landon Norris.
« J’essaie de reconstruire mon corps pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs » a expliqué le Serbe à celui qui est pour l’instant en tête du classement des pilotes.
Cela confirme bien que le Serbe va vraiment tenter un exploit à Melbourne où il a déjà soulevé le titre dix fois. Son dernier trophée date de 2023.
Evidemment quand Nole parle des meilleurs, il s’agit d’Alcaraz ou Sinner.
A noter que le Serbe sera tête de série 4 et qu’il sera donc « protégé » jusqu’en demi‐finale.
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 08:24